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Новости

03 марта, 15:00

Политика

Новости часа: украинские диверсанты в Брянской области использовали оружие НАТО – МИД РФ

Новости часа: украинские диверсанты в Брянской области использовали оружие НАТО – МИД РФ

Более 130 опорных пунктов ВСУ обнаружили беспилотники Росгвардии в ходе СВО

Кремль не принимал решений о военном положении из-за атаки ДРГ под Брянском

Минобороны РФ показало кадры боевых вылетов истребителей МиГ-31

Новости часа: Пригожин заявил о фактическом окружении Артемовска войсками РФ

США запретили экспорт в Россию и Белоруссию смартфонов стоимостью выше 300 долларов

ВС РФ пресекли попытку прорыва украинских подразделений на линии боевого соприкосновения

Пригожин заявил о фактическом окружении Артемовска силами ВС РФ

Конгресс и Минобороны США заявили, что Киев должен платить за поставляемое оружие

США объявят об очередном пакете военной помощи Украине 3 марта

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Убийства при теракте в Брянской области совершили из натовского оружия, заявили в МИД РФ. В ведомстве также отметили, что Киев неоднократно признавал, что все действия украинских силовиков осуществляются с одобрения и при поддержке США и других стран Североатлантического альянса.

Украинские войска обстреляли из артиллерии Кировский район Донецка. Об этом сообщили РИА Новости.

"АвтоВАЗ" возобновил серийное производство Lada Vesta NG на заводе в Тольятти. Об этом рассказали в компании.

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