Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Убийства при теракте в Брянской области совершили из натовского оружия, заявили в МИД РФ. В ведомстве также отметили, что Киев неоднократно признавал, что все действия украинских силовиков осуществляются с одобрения и при поддержке США и других стран Североатлантического альянса.

Украинские войска обстреляли из артиллерии Кировский район Донецка. Об этом сообщили РИА Новости.

"АвтоВАЗ" возобновил серийное производство Lada Vesta NG на заводе в Тольятти. Об этом рассказали в компании.