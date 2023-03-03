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Политика

Более 130 опорных пунктов ВСУ обнаружили беспилотники Росгвардии в ходе СВО

Более 130 опорных пунктов ВСУ обнаружили беспилотники Росгвардии в ходе СВО

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Более 130 опорных и наблюдательных пунктов ВСУ обнаружили беспилотники Росгвардии в ходе спецоперации. Как сообщили в пресс-службе ведомства, за время выполнения боевых задач в Запорожской и Херсонской областях специалисты поднимали дроны в воздух более 700 раз.

С помощью высокотехнологичных средств ведения разведки росгвардейцы обнаружили около 50 бронированных машин. Среди них – танки и реактивные системы залпового огня. Кроме того, удалось выяснить расположение свыше 100 единиц автомобильной техники и более 700 боевиков.

Координаты целей были переданы артиллерийским подразделениям Росгвардии и Минобороны. Большинство из них было уничтожено. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоЕвгения Мирошкина
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