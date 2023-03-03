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Политика

Новости часа: Пригожин заявил о фактическом окружении Артемовска войсками РФ

Новости часа: Пригожин заявил о фактическом окружении Артемовска войсками РФ

США запретили экспорт в Россию и Белоруссию смартфонов стоимостью выше 300 долларов

ВС РФ пресекли попытку прорыва украинских подразделений на линии боевого соприкосновения

Пригожин заявил о фактическом окружении Артемовска силами ВС РФ

Конгресс и Минобороны США заявили, что Киев должен платить за поставляемое оружие

США объявят об очередном пакете военной помощи Украине 3 марта

В Минобороны РФ показали работу боевой машины десанта БМД-4М в зоне СВО

ВС РФ уничтожили свыше 600 украинских боевиков в зоне СВО за сутки

Новости часа: постпредство РФ направит генсеку ООН информацию об атаке в Брянской области

Новости часа: в ООН заявили, что не хотят эскалации на Украине

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Артемовск практически взят в окружение российскими войсками, сообщил основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Это заявление опубликовала его пресс-служба в телеграм-канале.

За последние сутки в Москве выявлены 2 427 случаев коронавируса. Это данные Оперштаба.

Пропускная способность развязки МКАД с Осташковским шоссе после реконструкции выросла почти в два раза. Об этом рассказал заммэра столицы Максим Ликсутов.

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