Новости часа: Пригожин заявил о фактическом окружении Артемовска войсками РФ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Артемовск практически взят в окружение российскими войсками, сообщил основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Это заявление опубликовала его пресс-служба в телеграм-канале.

За последние сутки в Москве выявлены 2 427 случаев коронавируса. Это данные Оперштаба.

Пропускная способность развязки МКАД с Осташковским шоссе после реконструкции выросла почти в два раза. Об этом рассказал заммэра столицы Максим Ликсутов.