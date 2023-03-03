США запретили экспорт в Россию и Белоруссию смартфонов стоимостью выше 300 долларов

США запретили экспорт в Россию и Белоруссию смартфонов дороже 300 долларов. Под эти ограничения подпадают, например, смартфоны компании Apple.

Некоторые пользователи гаджетов данного бренда теперь переживают, что следующим шагом станет полная блокировка гаджетов. Об этом пишет газета "Известия". Однако эксперты считают, что поводов для волнения нет, так как отключение телефонов в отдельной стране может стать серьезным ударом по репутации компании-гиганта.

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