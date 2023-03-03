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Политика

ВС РФ пресекли попытку прорыва украинских подразделений на линии боевого соприкосновения

ВС РФ пресекли попытку прорыва украинских подразделений на линии боевого соприкосновения

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В Луганской Народной Республике российские десантники пресекли попытку прорыва украинских подразделений на линии боевого соприкосновения. Удачно сработали благодаря разведке, которая предупредила о наступлении украинских групп.

Подпустив их поближе, бойцы РФ открыли по боевикам огонь из автоматов, пулеметов и гранатометов. Сообщается, что подобные вылазки противник совершает регулярно. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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