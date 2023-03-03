Пригожин заявил о фактическом окружении Артемовска силами ВС РФ

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что Артемовск фактически окружен российскими военными. В своем обращении к президенту Украины Владимиру Зеленскому он призвал дать возможность пожилым жителям и детям беспрепятственно покинуть населенный пункт.

Ранее сообщалось, что украинское подразделение, которое располагалось в Артемовске на протяжении 110 дней, получило приказ покинуть населенный пункт как можно скорее. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.