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Политика

Пригожин заявил о фактическом окружении Артемовска силами ВС РФ

Пригожин заявил о фактическом окружении Артемовска силами ВС РФ

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Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что Артемовск фактически окружен российскими военными. В своем обращении к президенту Украины Владимиру Зеленскому он призвал дать возможность пожилым жителям и детям беспрепятственно покинуть населенный пункт.

Ранее сообщалось, что украинское подразделение, которое располагалось в Артемовске на протяжении 110 дней, получило приказ покинуть населенный пункт как можно скорее. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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