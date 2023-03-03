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Политика

США объявят об очередном пакете военной помощи Украине 3 марта

США объявят об очередном пакете военной помощи Украине 3 марта

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В Вашингтоне 3 марта планируют объявить о передаче нового пакета военной помощи Киеву на 400 миллионов долларов. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.

По его словам, в основном это будут боеприпасы к уже отправленному оружию. В пакет войдут в том числе снаряды для реактивных систем залпового огня HIMARS, артиллерии и боеприпасы для боевых машин пехоты Bradley. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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