США объявят об очередном пакете военной помощи Украине 3 марта

В Вашингтоне 3 марта планируют объявить о передаче нового пакета военной помощи Киеву на 400 миллионов долларов. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.

По его словам, в основном это будут боеприпасы к уже отправленному оружию. В пакет войдут в том числе снаряды для реактивных систем залпового огня HIMARS, артиллерии и боеприпасы для боевых машин пехоты Bradley. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.