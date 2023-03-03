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Политика

В Минобороны РФ показали работу боевой машины десанта БМД-4М в зоне СВО

В Минобороны РФ показали работу боевой машины десанта БМД-4М в зоне СВО

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В Минобороны сообщили, что штурмовые отряды ВДВ России наступают на укрепрайон украинских войск под прикрытием бронегруппы. Огонь по противнику ведут из боевой машины десанта БМД-4М. Стрелять могут из закрытых позиций с больших расстояний.

БМД-4М – эта боевая машина десанта четвертого поколения, которая оснащена спаренной автоматической пушкой и танковым пулеметом Калашникова. Кроме этого, в машине установлен тепловизор, который позволяет вести огонь как днем, так и ночью. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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