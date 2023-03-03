ВС РФ уничтожили свыше 600 украинских боевиков в зоне СВО за сутки

За последние сутки уничтожены свыше 600 украинских солдат и офицеров в зоне СВО. Разбито много военной техники и артиллерийских орудий, в том числе самоходки "Гвоздика", гаубицы "Мста Б" и Д-30.

Рядом с Краматорском уничтожен украинский зенитный ракетный комплекс "Бук-М1". А у города Никополь Днепропетровской области поражен радиолокатор наведения зенитного ракетного комплекса С-300.

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