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03 февраля, 11:45

Политика

Новости мира: протесты против миграционной политики Трампа разгорелись в Лос-Анджелесе

Новости мира: протесты против миграционной политики Трампа разгорелись в Лос-Анджелесе

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Массовые протесты против миграционной политики президента США Дональда Трампа проходят в Лос-Анджелесе. Люди собрались у мэрии, а затем перекрыли движение по автостраде 2 февраля. Они скандировали лозунги, размахивали плакатами и жгли американские флаги. Ранее миграционные и таможенные службы государства провели масштабные аресты и депортацию иностранцев, среди которых были преимущественно мексиканцы.

Тем временем на остров Маврикий надвигается циклон. В магазинах образуются огромные очереди, люди скупают продукты. По прогнозам синоптиков, ожидаются дожди и ураганы. Отдыхающих просят оставаться в отелях, параллельно решается вопрос о введении комендантского часа.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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