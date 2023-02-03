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Политика

Новости часа: десятый пакет санкций против РФ подразумевает ограничения на 10 млрд евро

Новости часа: десятый пакет санкций против РФ подразумевает ограничения на 10 млрд евро

ВС РФ уничтожили две украинские установки "Гвоздика" на херсонском направлении

Милонов ответил на заявление футболиста Кокорина о необходимости отсидеть в тюрьме

Минобороны РФ опубликовало видео боевой работы штурмовиков Су-25

Новости часа: Собянин рассказал о реконструкции развязки МКАД с улицей Верхние Поля

Новости часа: ВС РФ уничтожили хранилище топлива и два склада ВСУ на донецком направлении

Глава Росгвардии заявил о росте числа наемников из Европы в зоне СВО

Путин обсудил с Совбезом вопросы борьбы с терроризмом

Новости часа: в Кремле негативно относятся к эмбарго ЕС на нефтепродукты из РФ

Новости часа: Песков заявил об обеспечении надежной безопасности Крыма

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Десятый пакет санкций против России подразумевает ограничения на 10 миллиардов евро. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

В Брянской области с 3 февраля продлен высокий уровень террористической опасности. Об этом сообщили власти региона.

Маршруты автобусов № 541 и 957 с 4 февраля продлят до станции МЦД Курьяново. Об этом заявил Дептранс.

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