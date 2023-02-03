Новости часа: десятый пакет санкций против РФ подразумевает ограничения на 10 млрд евро

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Десятый пакет санкций против России подразумевает ограничения на 10 миллиардов евро. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

В Брянской области с 3 февраля продлен высокий уровень террористической опасности. Об этом сообщили власти региона.

Маршруты автобусов № 541 и 957 с 4 февраля продлят до станции МЦД Курьяново. Об этом заявил Дептранс.