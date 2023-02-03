Российские войска в ходе наступления заняли более выгодные рубежи на донецком направлении, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Также он сообщил, что ВС РФ уничтожили две украинские установки "Гвоздика" на херсонском направлении.

Кроме того, в Херсонской области поражены три склада с боеприпасами ВСУ, уничтожены самоходная гаубица "Акация" и пусковая установка HIMARS в течение суток. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.