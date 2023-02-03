Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18:15

Политика

ВС РФ уничтожили две украинские установки "Гвоздика" на херсонском направлении

ВС РФ уничтожили две украинские установки "Гвоздика" на херсонском направлении

Милонов ответил на заявление футболиста Кокорина о необходимости отсидеть в тюрьме

Минобороны РФ опубликовало видео боевой работы штурмовиков Су-25

Новости часа: Собянин рассказал о реконструкции развязки МКАД с улицей Верхние Поля

Новости часа: ВС РФ уничтожили хранилище топлива и два склада ВСУ на донецком направлении

Глава Росгвардии заявил о росте числа наемников из Европы в зоне СВО

Путин обсудил с Совбезом вопросы борьбы с терроризмом

Новости часа: в Кремле негативно относятся к эмбарго ЕС на нефтепродукты из РФ

Новости часа: Песков заявил об обеспечении надежной безопасности Крыма

Российские военные показали работу танков Т-90М "Прорыв" на тренировочных полигонах

Российские войска в ходе наступления заняли более выгодные рубежи на донецком направлении, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Также он сообщил, что ВС РФ уничтожили две украинские установки "Гвоздика" на херсонском направлении.

Кроме того, в Херсонской области поражены три склада с боеприпасами ВСУ, уничтожены самоходная гаубица "Акация" и пусковая установка HIMARS в течение суток. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоНаиль Губаев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика