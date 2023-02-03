Минобороны РФ опубликовало видео боевой работы штурмовиков Су-25. На кадрах показано, как экипажи ВКС России поднимаются в воздух и работают по целям с малых высот.

После нанесения ударов боевые самолеты Су-25 "Грач" выпускают тепловые пушки и возвращаются на аэродром базирования. В результате уничтожены замаскированные полевые позиции и техника ВСУ. После боевых вылетов военные инженеры готовят авиацию к повторному боевому вылету.

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