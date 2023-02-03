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Политика

Новости часа: ВС РФ уничтожили хранилище топлива и два склада ВСУ на донецком направлении

Новости часа: ВС РФ уничтожили хранилище топлива и два склада ВСУ на донецком направлении

Глава Росгвардии заявил о росте числа наемников из Европы в зоне СВО

Путин обсудил с Совбезом вопросы борьбы с терроризмом

Новости часа: в Кремле негативно относятся к эмбарго ЕС на нефтепродукты из РФ

Новости часа: Песков заявил об обеспечении надежной безопасности Крыма

Российские военные показали работу танков Т-90М "Прорыв" на тренировочных полигонах

Новости часа: Москва работает над ответом на высылку российских дипломатов из Австрии

ВС РФ будут использовать беспилотники "Маркер" против западных танков в Донбассе

Лукашенко провел встречу с президентом ОАЭ в Абу-Даби

В Минобороны РФ показали работу экипажей Су-25 в зоне СВО

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Российские военные уничтожили хранилище топлива и два склада ВСУ на донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

IT-специалисты должны подать заявления на отсрочку от весеннего призыва до 6 февраля. Об этом заявили в Минцифры.

Туристы активно бронируют горные курорты Сочи на 23 февраля, несмотря на дефицит снега. О бронировании рассказали в АТОР.

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