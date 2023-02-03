Новости часа: ВС РФ уничтожили хранилище топлива и два склада ВСУ на донецком направлении

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Российские военные уничтожили хранилище топлива и два склада ВСУ на донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

IT-специалисты должны подать заявления на отсрочку от весеннего призыва до 6 февраля. Об этом заявили в Минцифры.

Туристы активно бронируют горные курорты Сочи на 23 февраля, несмотря на дефицит снега. О бронировании рассказали в АТОР.