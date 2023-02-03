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Политика

Глава Росгвардии заявил о росте числа наемников из Европы в зоне СВО

Глава Росгвардии заявил о росте числа наемников из Европы в зоне СВО

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Директор Росгвардии Виктор Золотов посетил подразделения ведомства в Крыму и Херсонской области. В ходе рабочего совещания он заявил, что в зону СВО ВСУ привлекают все больше иностранных наемников, у которых за плечами богатый опыт участия в военных конфликтах.

В рамках совещания Золотов заслушал доклады об обстановке в Херсонской области, а также поручил своим подчиненным поддерживать всестороннее обеспечение действующих в регионе подразделений. А на крымском полигоне он проверил подготовку снайперов, которые участвуют в специальной военной операции.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоЕкатерина Фоменко
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