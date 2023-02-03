Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12:30

Политика

Российские военные показали работу танков Т-90М "Прорыв" на тренировочных полигонах

Российские военные показали работу танков Т-90М "Прорыв" на тренировочных полигонах

Новости часа: Москва работает над ответом на высылку российских дипломатов из Австрии

ВС РФ будут использовать беспилотники "Маркер" против западных танков в Донбассе

Лукашенко провел встречу с президентом ОАЭ в Абу-Даби

В Минобороны РФ показали работу экипажей Су-25 в зоне СВО

Участникам саммита ЕС – Украина запретили носить одежду как у Зеленского – СМИ

Италия решила не отправлять танки Киеву

Четыре боевых робота "Маркер" прибыли в Донбасс

Добровольцы из Турции прибыли в Запорожье для участия в спецоперации

В Минобороны РФ показали, как бойцы готовятся к отправке в зону СВО

Российские военные отрабатывают на полигоне стрельбу из новых танков Т-90М "Прорыв". Как сообщили эксперты, это модифицированная модель, которая стала более маневренной и быстрой. Данный танк легче западных моделей на 10 тонн, при этом он прочнее благодаря динамической защите.

Известно, что цифровая система управления огнем в Т-90М помогает экипажу наводить и сопровождать несколько целей в автоматическом режиме. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоИван КнязевЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика