Российские военные показали работу танков Т-90М "Прорыв" на тренировочных полигонах

Российские военные отрабатывают на полигоне стрельбу из новых танков Т-90М "Прорыв". Как сообщили эксперты, это модифицированная модель, которая стала более маневренной и быстрой. Данный танк легче западных моделей на 10 тонн, при этом он прочнее благодаря динамической защите.

Известно, что цифровая система управления огнем в Т-90М помогает экипажу наводить и сопровождать несколько целей в автоматическом режиме. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.