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Политика

Новости часа: Москва работает над ответом на высылку российских дипломатов из Австрии

Новости часа: Москва работает над ответом на высылку российских дипломатов из Австрии

ВС РФ будут использовать беспилотники "Маркер" против западных танков в Донбассе

Лукашенко провел встречу с президентом ОАЭ в Абу-Даби

В Минобороны РФ показали работу экипажей Су-25 в зоне СВО

Участникам саммита ЕС – Украина запретили носить одежду как у Зеленского – СМИ

Италия решила не отправлять танки Киеву

Четыре боевых робота "Маркер" прибыли в Донбасс

Добровольцы из Турции прибыли в Запорожье для участия в спецоперации

В Минобороны РФ показали, как бойцы готовятся к отправке в зону СВО

ВС РФ уничтожили пусковые установки РСЗО MLRS и HIMARS в зоне СВО

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Россия работает над ответом на высылку российских дипломатов из Австрии. Об этом заявили в МИД РФ.

Wildberries запретит продажу безникотиновых вейпов и курительных смесей с 7 февраля. Об этом сообщили в компании.

На Озерной улице в Москве закончили ремонт подземного пешеходного перехода. такую информацию предоставили в ГБУ "Гормост".

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