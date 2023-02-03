12:00Политика
Новости часа: Москва работает над ответом на высылку российских дипломатов из Австрии
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Россия работает над ответом на высылку российских дипломатов из Австрии. Об этом заявили в МИД РФ.
Wildberries запретит продажу безникотиновых вейпов и курительных смесей с 7 февраля. Об этом сообщили в компании.
На Озерной улице в Москве закончили ремонт подземного пешеходного перехода. такую информацию предоставили в ГБУ "Гормост".