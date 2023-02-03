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07:15

Политика

В Минобороны РФ показали, как бойцы готовятся к отправке в зону СВО

В Минобороны РФ показали, как бойцы готовятся к отправке в зону СВО

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В Минобороны показали, как российские бойцы готовятся к отправке в зону СВО на полигоне в Западном военном округе. Занятия по стрельбе у них занимают по несколько часов каждый день.

В одном месте они ведут огонь по мишеням из автоматов, на другом стрельбище работают из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Кроме того, для военнослужащих проводят тактическую подготовку, где моделируются различные боевые ситуации.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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