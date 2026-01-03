В Госдуме призвали снизить цены на такси в новогодние праздники

Рост цен на такси в новогодние праздники необходимо ограничить на 20%, заявил первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев.

По его словам, цены на такси в праздники растут каждый год, а "качество услуг не улучшается". Парламентарий считает, что предложенная мира позволит сделать поездки доступными для населения и исключит необоснованное финансовое давление на россиян в период праздничных выходных.

