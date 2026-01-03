Форма поиска по сайту

03 января, 18:15

Политика

В Госдуме призвали снизить цены на такси в новогодние праздники

В МИД РФ заявили, что данных о пострадавших или погибших в Венесуэле россиянах нет

В МИД РФ отреагировали на вывоз из страны президента Венесуэлы Мадуро и его жены

В МИД России выступили с заявлением из-за атаки США на Венесуэлу

В МИД РФ сообщили, что информации о погибших или пострадавших россиянах в Венесуэле нет

США подтвердили нанесение ударов по Венесуэле

Взрывы и ракетные атаки по военным и правительственным объектам произошли в Венесуэле

В Госдуме сообщили, что зарплаты трактористов в России достигают 300 тыс рублей

ВС РФ освободили 9 населенных пунктов в зоне СВО за неделю

В России ужесточились правила обслуживания лифтов

Рост цен на такси в новогодние праздники необходимо ограничить на 20%, заявил первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев.

По его словам, цены на такси в праздники растут каждый год, а "качество услуг не улучшается". Парламентарий считает, что предложенная мира позволит сделать поездки доступными для населения и исключит необоснованное финансовое давление на россиян в период праздничных выходных.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

политикатранспортвидеоЕкатерина Кузнеченкова

