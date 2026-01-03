В МИД РФ заявили, что данных о пострадавших или погибших в Венесуэле россиянах нет

Информация о пострадавших или погибших россиянах, находящихся в Венесуэле, не поступала, сообщили в МИД России.

Российское посольство в Каракасе работает в штатном режиме и поддерживает постоянный контакт с венесуэльскими властями и российскими гражданами, находящимися на территории страны. Кроме того, по районам, где расположена дипмиссия, удары не наносились.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.