03 января, 17:15Политика
В МИД РФ заявили, что данных о пострадавших или погибших в Венесуэле россиянах нет
Информация о пострадавших или погибших россиянах, находящихся в Венесуэле, не поступала, сообщили в МИД России.
Российское посольство в Каракасе работает в штатном режиме и поддерживает постоянный контакт с венесуэльскими властями и российскими гражданами, находящимися на территории страны. Кроме того, по районам, где расположена дипмиссия, удары не наносились.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.