03 января, 15:15Политика
В МИД РФ отреагировали на вывоз из страны президента Венесуэлы Мадуро и его жены
Насильственным арестом и вывозом Мадуро и его супруги из страны встревожены в российском МИД.
В ведомстве призвали незамедлительно внести ясность в эту ситуацию и подчеркнули, что подобные действия, если они действительно имели место, представляют собой неприемлемое посягательство на суверенитет независимого государства, уважение которого является ключевым принципом международного права.
