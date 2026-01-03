В МИД РФ отреагировали на вывоз из страны президента Венесуэлы Мадуро и его жены

Насильственным арестом и вывозом Мадуро и его супруги из страны встревожены в российском МИД.

В ведомстве призвали незамедлительно внести ясность в эту ситуацию и подчеркнули, что подобные действия, если они действительно имели место, представляют собой неприемлемое посягательство на суверенитет независимого государства, уважение которого является ключевым принципом международного права.

