В МИД России выступили с заявлением из-за атаки США на Венесуэлу. Россия подтверждает солидарность с народом Венесуэлы и поддержку курсу руководства страны на защиту интересов и суверенитета республики.

В ведомстве подчеркнули, что Латинская Америка должна оставаться зоной мира, какой она провозгласила себя в 2014 году. Также в МИД отметили, что в Венесуэле должно быть гарантировано право самой определять свою судьбу без какого-либо деструктивного, тем более военного вмешательства извне.

