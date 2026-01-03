Взрывы и ракетные атаки по военным и правительственным объектам произошли в Венесуэле. Несколько взрывов раздалось в порту Каракаса, часть территории страны обесточена.

Также появились кадры, как небе над столицей страны летят военные вертолеты. В городе слышна стрельба. Президент Николас Мадуро ввел чрезвычайное положение. МИД Венесуэлы заявил, что страна подверглась атаке США и решительно осудил такую агрессию.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.