03 января, 15:30Политика
В Совете ветеранов САО поддержали выдвижение Путина на выборах президента РФ в марте
В Москве идет сбор подписей в поддержку Владимира Путина. В мартовских выборах он принимает участие как самовыдвиженец. По закону для регистрации в качестве кандидата до конца января необходимо предоставить в Центризбирком 300 тысяч подписей.
Решение действующего президента побороться за пост российского лидера активно поддерживают жители, среди которых и главы общественных организаций. В частности, председатель Совета ветеранов Северного округа Москвы Владимир Курочкин. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.