Первый зампред Московского горсовета ветеранов поддержал выдвижение Путина на выборах

В Москве идет сбор подписей в поддержку Владимира Путина. В мартовских выборах он принимает участие как самовыдвиженец. По закону для регистрации в качестве кандидата до конца января необходимо предоставить в Центризбирком 300 тысяч подписей.

Решение действующего президента побороться за пост российского лидера активно поддерживают жители Москвы. В частности, первый заместитель председателя Московского городского совета ветеранов Александр Аксенов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.