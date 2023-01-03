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03 января, 23:30

Политика

Последнего председателя Верховного Совета РСФСР Руслана Хасбулатова похоронят в Чечне

Последнего председателя Верховного Совета РСФСР Руслана Хасбулатова похоронят в Чечне

Умер последний председатель Верховного Совета РСФСР Руслан Хасбулатов

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Последнего председателя Верховного Совета РСФСР Руслана Хасбулатова похоронят 5 января на его родине, в Чечне. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на родственника политика.

Хасбулатов умер 3 января на даче в Подмосковье. Ему было 80 лет. О причине смерти пока не сообщается.

Хасбулатов – один из ведущих политиков 90-х. При его участии Верховный Cовет проголосовал за ратификацию соглашения о создании Содружества Независимых Государств. Пост главы Верховного Совета Хасбулатов занимал в период с 1991 по 1993 год.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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