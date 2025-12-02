В Кремле пройдут переговоры Владимира Путина с делегацией США

Вечером 2 декабря в Москве состоятся переговоры Владимира Путина с делегацией США, в которую входят спецпосланник президента Дональда Трампа Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер. Ожидается, что американская сторона представит проект мирного плана по Украине.

Как ранее отмечал госсекретарь США Марко Рубио, переговоры являются деликатными и сложными. По мнению политологов, достичь согласия по выводу украинских войск с Донбасса, признанию территориальных изменений и внеблоковому статусу Украины пока не удалось.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.