02 декабря, 18:15

Политика

В Кремле пройдут переговоры Владимира Путина с делегацией США

Спецпосланник США Уиткофф прогулялся по центру Москвы

Минобороны РФ сообщило о взятии крупного оборонительного узла под Добропольем

Уиткофф пообедал с Дмитриевым в центре Москвы

Встреча Путина и Уиткоффа начнется примерно через час

Выехавший из аэропорта Внуково кортеж с Уиткоффом состоит из 7 черных автомобилей

Зять Трампа будет присутствовать на встрече Путина и Уиткоффа

Уиткофф и Дмитриев выехали из Внуково-2

Российская армия освободила Доброполье в Запорожской области

Предполагаемый самолет с Уиткоффом приземлился в аэропорту Внуково

Вечером 2 декабря в Москве состоятся переговоры Владимира Путина с делегацией США, в которую входят спецпосланник президента Дональда Трампа Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер. Ожидается, что американская сторона представит проект мирного плана по Украине.

Как ранее отмечал госсекретарь США Марко Рубио, переговоры являются деликатными и сложными. По мнению политологов, достичь согласия по выводу украинских войск с Донбасса, признанию территориальных изменений и внеблоковому статусу Украины пока не удалось.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Введут ли в России штрафы за кибербуллинг?

В Госдуме предложили ввести штрафы размером до 500 тысяч рублей за буллинг и кибербуллинг

Эксперты уверены: масштабы травли в школах достигли уровня, который можно назвать социальным бедствием

Какой будет зима в Москве в 2025–2026 году?

Первый месяц зимы в столице окажется теплым

Бесснежной зимы, как в прошлом году, не будет

Москвичи смогут увидеть "холодную" Луну 5 декабря

В этот момент к Земле будет обращена вся освещенная Солнцем сторона лунного диска

Эксперты отмечают: полнолуние– это пик энергии месяца

Разрешат ли тратить маткапитал на путешествия по России?

В Госдуме положительно оценивают инициативу

Однако эксперты уверены: разрешение тратить средства на повседневные покупки исказит суть поддержки

Стоит ли искать работу в декабре и январе?

Сотрудники, ушедшие из компании в этот период, рискуют потерять заслуженные премии

Однако поиск работы станет плюсом для соискателей проектной и краткосрочной занятости

Стоит ли ждать блокировку WhatsApp в России?

Поводом для ускорения блокировки стала утечка дипломатических переговоров

Эксперты уверены: мессенджер заблокируют в течение полугода, но решение не повлияет на россиян

Как выбрать качественную красную икру перед Новым годом?

При выборе важно обращать внимание на целостность упаковки

Стоит проверять маркировку "Честный знак"

Какой новогодний декор особенно опасен для домашних животных?

Мишура и дождик наиболее опасны, так как питомцы могут проглотить блестящую леску

Стеклянные игрушки животные могут сбить, разгрызть и порезаться

