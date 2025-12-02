02 декабря, 17:45Политика
Спецпосланник США Уиткофф прогулялся по центру Москвы
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в сопровождении Джареда Кушнера и спецпредставителя президента России Кирилла Дмитриева прогулялся по центру Москвы.
Американская делегация осмотрела достопримечательности, включая Большой театр, и пообедала в ресторане, отмеченном звездой Мишлен.
Эта неформальная часть визита предшествует запланированной на 2 декабря встрече Уиткоффа с Владимиром Путиным в Кремле.
