02 декабря, 17:30Политика
Минобороны РФ сообщило о взятии крупного оборонительного узла под Добропольем
Группировка "Восток" взяла под контроль город Доброполье в Запорожской области. Как сообщило Минобороны России, под контроль также перешел крупный оборонительный узел противника площадью более 18 квадратных километров, оборудованный противотанковым рвом.
Противник, не выдержав натиска с двух направлений, вынужден был оставить укрепления. В ходе боев за Доброполье враг потерял более 15 единиц техники. Участники спецоперации, освобождающие населенные пункты, получают от Москвы существенную поддержку.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.