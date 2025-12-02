02 декабря, 16:15Политика
Встреча Путина и Уиткоффа начнется примерно через час
В Москве ожидается встреча Владимира Путина со спецпосланником США Стивеном Уиткоффом, которая должна начаться примерно через час.
Самолет американской делегации уже приземлился в аэропорту Внуково, где гостей встретил представитель президента Кирилл Дмитриев.
Вместе с Уиткоффом в Москву прибыл Джаред Кушнер, зять президента США Дональда Трампа, ранее участвовавший в переговорах по Ближнему Востоку.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.