Встреча Путина и Уиткоффа начнется примерно через час

В Москве ожидается встреча Владимира Путина со спецпосланником США Стивеном Уиткоффом, которая должна начаться примерно через час.

Самолет американской делегации уже приземлился в аэропорту Внуково, где гостей встретил представитель президента Кирилл Дмитриев.

Вместе с Уиткоффом в Москву прибыл Джаред Кушнер, зять президента США Дональда Трампа, ранее участвовавший в переговорах по Ближнему Востоку.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.