02 декабря, 15:30

Политика

Выехавший из аэропорта Внуково кортеж с Уиткоффом состоит из 7 черных автомобилей

Зять Трампа будет присутствовать на встрече Путина и Уиткоффа

Уиткофф и Дмитриев выехали из Внуково-2

Российская армия освободила Доброполье в Запорожской области

Предполагаемый самолет с Уиткоффом приземлился в аэропорту Внуково

Предполагаемый самолет с Уиткоффом вошел в воздушное пространство России

Новости мира: Дональд Трамп пригрозил Гондурасу из-за прерванного подсчета голосов

Дмитрий Песков рассказал, когда начнется встреча Путина и Уиткоффа

Владимир Путин встретится в Москве со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом

Новости мира: король Великобритании Карл III лишил брата последних монарших титулов

Выехавший из аэропорта Внуково кортеж со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом состоит из 7 черных автомобилей. Встреча американской делегации с Владимиром Путиным начнется после 17:00.

Они обсудят мирный план по Украине, составленный Трампом на основе договоренностей, достигнутых в Анкоридже. Разговор пройдет в узком формате.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

