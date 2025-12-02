02 декабря, 15:30Политика
Выехавший из аэропорта Внуково кортеж с Уиткоффом состоит из 7 черных автомобилей
Выехавший из аэропорта Внуково кортеж со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом состоит из 7 черных автомобилей. Встреча американской делегации с Владимиром Путиным начнется после 17:00.
Они обсудят мирный план по Украине, составленный Трампом на основе договоренностей, достигнутых в Анкоридже. Разговор пройдет в узком формате.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.