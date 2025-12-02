Уиткофф и Дмитриев выехали из Внуково-2

Спецпосланник президента США Дональда Трампа

Стивен Уиткофф и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев выехали из Внуково-2. Американский дипломат встретится с Владимиром Путиным, чтобы обсудить план по урегулированию конфликта на Украине.

Как сообщили в Кремле, на переговорах также будут присутствовать зять Трампа Джаред Кушнер и переводчик. Это полный состав делегации США.

