Новости мира: Дональд Трамп пригрозил Гондурасу из-за прерванного подсчета голосов

Президент США Дональд Трамп обвинил власти Гондураса в попытке изменить итоги президентских выборов. Он потребовал корректного подсчета голосов и пригрозил стране "адской расплатой" в случае отказа. Подсчет был остановлен в полночь после обработки лишь 47% бюллетеней.

В Нью-Йорке продолжаются акции протеста против жесткой миграционной политики. Активисты препятствуют депортационным рейдам, строят баррикады и вступают в столкновения с полицией. В последней акции участвовали около 150 человек, 18 были задержаны за блокировку выезда с парковки миграционной службы.

