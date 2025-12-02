Новости мира: король Великобритании Карл III лишил брата последних монарших титулов

Король Великобритании Карл III отобрал у своего брата, принца Эндрю, орден Подвязки и Королевский викторианский орден. Как сообщает Sky News, это решение стало попыткой короля отстранить брата от дел на фоне скандала, связанного с его отношениями с финансистом Джеффри Эпштейном.

Американские покупатели установили новый рекорд трат в "черную пятницу", потратив в онлайн-магазинах 11,8 миллиарда долларов. Это на 9% больше, чем в прошлом году. Наибольшим спросом пользовались игрушки, конструкторы, игровые консоли и наушники.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.