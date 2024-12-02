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02 декабря, 16:30

Политика

Помилованный Хантер Байден заявил, что раскаивается

Помилованный Хантер Байден заявил, что раскаивается

Байден помиловал своего сына Хантера по двум уголовным делам

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Президент США Джо Байден помиловал своего сына Хантера Байдена, которому грозил срок по двум уголовным делам. Хантер Байден заявил, что раскаивается в своих ошибках.

Он сообщил что хочет посвятить свою новую жизнь помощи тем, кто болен и страдает алкоголизмом и наркотической зависимостью. По словам его отца, мужчина уже пять лет не употребляет наркотики и не пьет алкоголь, а также стал положительным семьянином.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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