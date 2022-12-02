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Новости

02 декабря, 21:45

Политика

В Кремле отреагировали на высказывания Байдена и Макрона по Украине

В Кремле отреагировали на высказывания Байдена и Макрона по Украине

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Новости часа: в Кремле назвали предпочтительный вариант решения ситуации на Украине

Песков напомнил, что США все еще не признают новые регионы России

В Кремле отреагировали на последние высказывания американского лидера Джо Байдена и французского президента Эммануэля Макрона по Украине.

По словам пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова, наиболее предпочтительный путь урегулирования ситуации на Украине – мирными дипломатическими средствами. Однако США не признают новые территории России, что усложняет поиск почвы для переговоров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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