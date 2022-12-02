Украина назвала число потерь в рядах своих подразделений с начала СВО

В Киеве назвали число потерь в рядах украинских подразделений. Как утверждает советник офиса украинского президента Михаил Подоляк, с февраля армия стала меньше на 10–13 тысяч человек.

Такие заявления идут вразрез со словами западных политиков. За день до заявления украинских властей глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своем видеобращении сказала, что с начала спецоперации погибли свыше 100 тысяч украинских военных. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.