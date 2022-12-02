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Политика

Байден заявил, что готов обсуждать с Путиным завершение боевых действий на Украине

Байден заявил, что готов обсуждать с Путиным завершение боевых действий на Украине

Российские военные отразили украинские контратаки на южно-донецком направлении

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Джо Байден заявил, что готов вести переговоры с Владимиром Путиным. По словам американского президента, если российский лидер решит закончить военные действия на Украине, то он готов к обсуждению. Однако президент США не планирует таких контактов в ближайшее время, считая, что Россия сначала должна принять определенные решения.

При этом власти США решили увеличить производство РСЗО HIMARS. Пентагон заключил контракт с компанией Lockheed Martin на 431 миллион долларов. В пресс-службе военного ведомства сообщили, что передали Киеву 38 установок HIMARS. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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