Байден заявил, что готов обсуждать с Путиным завершение боевых действий на Украине

Джо Байден заявил, что готов вести переговоры с Владимиром Путиным. По словам американского президента, если российский лидер решит закончить военные действия на Украине, то он готов к обсуждению. Однако президент США не планирует таких контактов в ближайшее время, считая, что Россия сначала должна принять определенные решения.

При этом власти США решили увеличить производство РСЗО HIMARS. Пентагон заключил контракт с компанией Lockheed Martin на 431 миллион долларов. В пресс-службе военного ведомства сообщили, что передали Киеву 38 установок HIMARS. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.