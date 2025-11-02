График работы соцучреждений Москвы изменится 2–4 ноября

02 ноября, 08:30

Политика

Российские войска достигли успехов в районе Красноармейска

Российские войска достигли успехов в районе Красноармейска

Россия отправила 30 тонн гуманитарной помощи во Вьетнам

Депутаты Госдумы предложили ввести шведский стол в школьных столовых

Новости регионов: в Северодвинске спустили на воду атомную подлодку "Хабаровск"

"Вопрос спорный": в России предложили поощрять аккуратных водителей

Мосгордума приняла социально ориентированный бюджет Москвы на 2026–2028 годы

Российские войска нанесли прицельный удар по мосту через реку в Днепропетровской области

Новости мира: не менее 14 человек погибли из-за наводнения в центральном Вьетнаме

Новости мира: жители Рио-де-Жанейро вышли на улицы против полицейской операции в фавелах

ВС РФ нанесли массированный удар по военным объектам Украины

В зоне проведения специальной военной операции отмечены значительные успехи российских войск. Как сообщают военные эксперты, город Красноармейск был заблокирован, а попытки ВСУ изменить ситуацию не увенчались успехом. Отмечаются случаи массовой сдачи в плен солдат украинской армии.

По словам эксперта Олега Иванова, в ближайшие недели ожидается полное освобождение Купянска. За прошедшие сутки артиллерийские группировки, ракетные войска, авиация и беспилотники нанесли удары по энергетическим объектам, инфраструктуре военных аэродромов и местам хранения оружия в 150 районах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Спецоперация на Украине
