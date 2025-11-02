В зоне проведения специальной военной операции отмечены значительные успехи российских войск. Как сообщают военные эксперты, город Красноармейск был заблокирован, а попытки ВСУ изменить ситуацию не увенчались успехом. Отмечаются случаи массовой сдачи в плен солдат украинской армии.

По словам эксперта Олега Иванова, в ближайшие недели ожидается полное освобождение Купянска. За прошедшие сутки артиллерийские группировки, ракетные войска, авиация и беспилотники нанесли удары по энергетическим объектам, инфраструктуре военных аэродромов и местам хранения оружия в 150 районах.

