График работы соцучреждений Москвы изменится 2–4 ноября

Новости

Новости

02 ноября, 09:30

Политика

Депутаты Госдумы предложили ввести шведский стол в школьных столовых

Депутаты Госдумы предложили ввести шведский стол в школьных столовых

Депутаты Государственной думы предложили ввести систему шведского стола в школьных столовых. Инициатива направлена на решение проблемы отказа детей от питания в учебных заведениях. По данным парламентариев, до трети школьников не едят в столовых регулярно из-за невкусной еды.

Роспотребнадзору поручено совместно с Минздравом и Минпросвещения разработать обновленные технологические карты и типовые меню. Врачи-диетологи поддерживают идею, отмечая, что выбор блюд поможет детям питаться более осознанно. Однако родители выражают опасения по поводу возможного удорожания школьных обедов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

