Депутаты Госдумы предложили ввести шведский стол в школьных столовых

Депутаты Государственной думы предложили ввести систему шведского стола в школьных столовых. Инициатива направлена на решение проблемы отказа детей от питания в учебных заведениях. По данным парламентариев, до трети школьников не едят в столовых регулярно из-за невкусной еды.

Роспотребнадзору поручено совместно с Минздравом и Минпросвещения разработать обновленные технологические карты и типовые меню. Врачи-диетологи поддерживают идею, отмечая, что выбор блюд поможет детям питаться более осознанно. Однако родители выражают опасения по поводу возможного удорожания школьных обедов.

