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02 ноября, 17:45

Политика

Букмекеры оценили победу Трампа в президентской гонке в 65%

Букмекеры оценили победу Трампа в президентской гонке в 65%

Харрис обогнала Трампа в соцопросах перед выборами президента США

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В США 5 ноября пройдут выборы президента. Согласно результатам соцопросов, в предвыборной гонке с незначительным отрывом лидирует кандидат от Демократической партии Камала Харрис. Однако на букмекерском рынке дела обстоят иначе.

Победу в выборах букмекеры отдают кандидату от Республиканской партии Дональду Трампу. Они оценивают его шансы занять президентское кресло в 63–65% против 40–42% у Харрис.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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