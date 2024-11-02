02 ноября, 17:45Политика
Букмекеры оценили победу Трампа в президентской гонке в 65%
В США 5 ноября пройдут выборы президента. Согласно результатам соцопросов, в предвыборной гонке с незначительным отрывом лидирует кандидат от Демократической партии Камала Харрис. Однако на букмекерском рынке дела обстоят иначе.
Победу в выборах букмекеры отдают кандидату от Республиканской партии Дональду Трампу. Они оценивают его шансы занять президентское кресло в 63–65% против 40–42% у Харрис.
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