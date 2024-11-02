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02 ноября, 13:30

Политика

В США впервые разрешили делать ставки на кандидатов в президенты

В США впервые разрешили делать ставки на кандидатов в президенты

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В Штатах впервые избирателям дали возможность заработать на выборах президента. Идея многим понравилась, и теперь американцы следят не только за результатами соцопросов, но и за коэффициентами букмекеров.

Однако ставки на Камалу Харрис и Дональда Трампа и коэффициенты вносят нервозность в общество. Показатели букмекеров идут вразрез с тем, что публикуют крупные исследовательские компании, занимающиеся прогнозами голосования. Первые предсказывают победу Трампа, но, согласно результатам соцопросов, с небольшим отрывом в предвыборной гонке лидирует Харрис.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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