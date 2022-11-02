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Новости

02 ноября, 23:35

Политика

Новости последнего часа: ВСУ выпустили шесть снарядов по Донецку

Новости последнего часа: ВСУ выпустили шесть снарядов по Донецку

Новости последнего часа: РФ осудила снос Латвией советских мемориалов

Российские военные предотвратили попытки прорыва украинских войск в Херсонской области

Новости последнего часа: РФ привержена принципу недопустимости ядерной войны – МИД

Новости последнего часа: возвращение РФ к зерновой сделке спасает миллионы жизней - ООН

Москвичам рассказали о событиях прошедшего дня

Новости часа: Путин подтвердил, что Украина дала гарантии безопасности для судов

Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности 2 ноября

Новости часа: Путин сообщил главе Индонезии о возобновлении участия РФ в зерновой сделке

Путин сообщил президенту Индонезии о возобновлении участия РФ в зерновой сделке

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Украинские войска выпустили по Донецку 6 снарядов натовского калибра. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Москва и Анкара обсуждают возможность строительства еще одной турецкой АЭС, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Через Госуслуги собственники смогут получить сведения о зарегистрированных в их квартирах. Соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

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политикаобществовидеоСветлана Ключникова
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