Новости последнего часа: ВСУ выпустили шесть снарядов по Донецку

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Украинские войска выпустили по Донецку 6 снарядов натовского калибра. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Москва и Анкара обсуждают возможность строительства еще одной турецкой АЭС, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Через Госуслуги собственники смогут получить сведения о зарегистрированных в их квартирах. Соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

