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Новости

02 ноября, 22:30

Политика

Новости последнего часа: РФ осудила снос Латвией советских мемориалов

Новости последнего часа: РФ осудила снос Латвией советских мемориалов

Российские военные предотвратили попытки прорыва украинских войск в Херсонской области

Новости последнего часа: РФ привержена принципу недопустимости ядерной войны – МИД

Новости последнего часа: возвращение РФ к зерновой сделке спасает миллионы жизней - ООН

Москвичам рассказали о событиях прошедшего дня

Новости часа: Путин подтвердил, что Украина дала гарантии безопасности для судов

Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности 2 ноября

Новости часа: Путин сообщил главе Индонезии о возобновлении участия РФ в зерновой сделке

Путин сообщил президенту Индонезии о возобновлении участия РФ в зерновой сделке

Новости часа: Путин провел совещание координационного совета по обеспечению нужд ВС РФ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Россия осуждает продолжающуюся в Латвии вакханалию по сносу советских мемориалов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Список параллельного импорта расширен новыми брендами детских игрушек, сообщает пресс-служба Минпромторга.

Городские службы готовы к проведению противогололедной обработки дорог. Об этом сообщили в столичном комплексе городского хозяйства.

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