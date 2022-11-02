Новости последнего часа: РФ осудила снос Латвией советских мемориалов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Россия осуждает продолжающуюся в Латвии вакханалию по сносу советских мемориалов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Список параллельного импорта расширен новыми брендами детских игрушек, сообщает пресс-служба Минпромторга.

Городские службы готовы к проведению противогололедной обработки дорог. Об этом сообщили в столичном комплексе городского хозяйства.

