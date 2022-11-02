Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

02 ноября, 21:30

Политика

Новости последнего часа: возвращение РФ к зерновой сделке спасает миллионы жизней - ООН

Новости последнего часа: возвращение РФ к зерновой сделке спасает миллионы жизней - ООН

Москвичам рассказали о событиях прошедшего дня

Новости часа: Путин подтвердил, что Украина дала гарантии безопасности для судов

Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности 2 ноября

Новости часа: Путин сообщил главе Индонезии о возобновлении участия РФ в зерновой сделке

Путин сообщил президенту Индонезии о возобновлении участия РФ в зерновой сделке

Новости часа: Путин провел совещание координационного совета по обеспечению нужд ВС РФ

Президент РФ потребовал непрерывно совершенствовать вооружение для армии

Необходимо обеспечить конкуренцию в области вооружения – Песков

Новости часа: москвичи несут цветы к месту смертельной аварии с такси на улице 1905 года

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Возвращение РФ к зерновой сделке спасает миллионы жизней, порты должны быть открыты. Об этом заявил директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бисли.

Оператор "Северного потока" обнаружил техногенные кратеры на месте взрыва на газопроводе, сообщает Nord Stream AG.

Мосгордума приняла бюджет Москвы на 2023 год с сохранением социальной направленности.

Читайте также
политикагородвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика