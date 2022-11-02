Новости последнего часа: возвращение РФ к зерновой сделке спасает миллионы жизней - ООН

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Возвращение РФ к зерновой сделке спасает миллионы жизней, порты должны быть открыты. Об этом заявил директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бисли.

Оператор "Северного потока" обнаружил техногенные кратеры на месте взрыва на газопроводе, сообщает Nord Stream AG.

Мосгордума приняла бюджет Москвы на 2023 год с сохранением социальной направленности.

