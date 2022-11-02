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Политика

Новости часа: Путин подтвердил, что Украина дала гарантии безопасности для судов

Новости часа: Путин подтвердил, что Украина дала гарантии безопасности для судов

Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности 2 ноября

Новости часа: Путин сообщил главе Индонезии о возобновлении участия РФ в зерновой сделке

Путин сообщил президенту Индонезии о возобновлении участия РФ в зерновой сделке

Новости часа: Путин провел совещание координационного совета по обеспечению нужд ВС РФ

Президент РФ потребовал непрерывно совершенствовать вооружение для армии

Необходимо обеспечить конкуренцию в области вооружения – Песков

Новости часа: москвичи несут цветы к месту смертельной аварии с такси на улице 1905 года

Российские войска уничтожили хранилище топлива в Черкасской области

Россия после получения гарантий Украины возобновляет зерновую сделку – МО РФ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин подтвердил, что Украина дала гарантии безопасности для судов в зерновом коридоре. По его словам, посредником в этом вопросе выступила Турция.

Украинские войска выпустили 18 ракет по Херсону. Экстренные службы области сообщили, что 12 снарядов сбила российская система ПВО.

Потребители Энергодара начали получать тепло от Запорожской АЭС. Об этом рассказал "Росэнергоатом"

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