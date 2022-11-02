Новости часа: Путин подтвердил, что Украина дала гарантии безопасности для судов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин подтвердил, что Украина дала гарантии безопасности для судов в зерновом коридоре. По его словам, посредником в этом вопросе выступила Турция.

Украинские войска выпустили 18 ракет по Херсону. Экстренные службы области сообщили, что 12 снарядов сбила российская система ПВО.

Потребители Энергодара начали получать тепло от Запорожской АЭС. Об этом рассказал "Росэнергоатом"