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Политика

Новости часа: Путин сообщил главе Индонезии о возобновлении участия РФ в зерновой сделке

Новости часа: Путин сообщил главе Индонезии о возобновлении участия РФ в зерновой сделке

Путин сообщил президенту Индонезии о возобновлении участия РФ в зерновой сделке

Новости часа: Путин провел совещание координационного совета по обеспечению нужд ВС РФ

Президент РФ потребовал непрерывно совершенствовать вооружение для армии

Необходимо обеспечить конкуренцию в области вооружения – Песков

Новости часа: москвичи несут цветы к месту смертельной аварии с такси на улице 1905 года

Российские войска уничтожили хранилище топлива в Черкасской области

Россия после получения гарантий Украины возобновляет зерновую сделку – МО РФ

Новости часа: установлен водитель грузовика, устроивший смертельное ДТП в Москве

РФ продолжит международное сотрудничество в области ядерных технологий – Захарова

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин сообщил президенту Индонезии о возобновлении участия России в зерновой сделке. Информация об этом появилась на сайте Кремля.

Полиция разыскивает виновника аварии с раздавленным такси в центре Москвы. По данным МВД, водитель скрылся с места ДТП.

В Крыму национализировали имущество украинских олигархов. Об этом рассказал глава парламента региона.

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