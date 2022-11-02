Новости часа: Путин сообщил главе Индонезии о возобновлении участия РФ в зерновой сделке

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин сообщил президенту Индонезии о возобновлении участия России в зерновой сделке. Информация об этом появилась на сайте Кремля.

Полиция разыскивает виновника аварии с раздавленным такси в центре Москвы. По данным МВД, водитель скрылся с места ДТП.

В Крыму национализировали имущество украинских олигархов. Об этом рассказал глава парламента региона.