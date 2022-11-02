Новости часа: Путин провел совещание координационного совета по обеспечению нужд ВС РФ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В РФ нужно обеспечить конкуренцию производителей техники и экипировки для ВС. Об этом Владимир Путин заявил на совещании с членами координационного совета по обеспечению нужд ВС РФ.

Пять человек, среди них трое детей, пострадали при обстреле ВСУ села в Курской области. Об этом проинформировал губернатор региона.

Ремонт автомобильной части Крымского моста завершат в декабре. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.