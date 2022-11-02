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Политика

Новости часа: Путин провел совещание координационного совета по обеспечению нужд ВС РФ

Новости часа: Путин провел совещание координационного совета по обеспечению нужд ВС РФ

Президент РФ потребовал непрерывно совершенствовать вооружение для армии

Необходимо обеспечить конкуренцию в области вооружения – Песков

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ВСУ выпустили 24 ракеты по Херсону в ночь на 2 ноября

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В РФ нужно обеспечить конкуренцию производителей техники и экипировки для ВС. Об этом Владимир Путин заявил на совещании с членами координационного совета по обеспечению нужд ВС РФ.

Пять человек, среди них трое детей, пострадали при обстреле ВСУ села в Курской области. Об этом проинформировал губернатор региона.

Ремонт автомобильной части Крымского моста завершат в декабре. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

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