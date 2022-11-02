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Политика

ВСУ выпустили 24 ракеты по Херсону в ночь на 2 ноября

ВСУ выпустили 24 ракеты по Херсону в ночь на 2 ноября

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Вооруженные силы Украины продолжили обстреливать гражданскую инфраструктуру Херсона. В ночь на 2 ноября они выпустили 24 ракеты, почти все были сбиты силами ПВО. Три ракеты упали в воду в районе Антоновского моста. Об этом сообщили в экстренных службах.

Тем временем, как заявили в Минобороны РФ, российские войска отбили новые атаки украинских подразделений на купянском, краснолиманском и еиколаево-криворожском направлениях.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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