ВСУ выпустили 24 ракеты по Херсону в ночь на 2 ноября

Вооруженные силы Украины продолжили обстреливать гражданскую инфраструктуру Херсона. В ночь на 2 ноября они выпустили 24 ракеты, почти все были сбиты силами ПВО. Три ракеты упали в воду в районе Антоновского моста. Об этом сообщили в экстренных службах.

Тем временем, как заявили в Минобороны РФ, российские войска отбили новые атаки украинских подразделений на купянском, краснолиманском и еиколаево-криворожском направлениях.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.