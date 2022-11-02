11:30Политика
ВСУ выпустили 24 ракеты по Херсону в ночь на 2 ноября
Вооруженные силы Украины продолжили обстреливать гражданскую инфраструктуру Херсона. В ночь на 2 ноября они выпустили 24 ракеты, почти все были сбиты силами ПВО. Три ракеты упали в воду в районе Антоновского моста. Об этом сообщили в экстренных службах.
Тем временем, как заявили в Минобороны РФ, российские войска отбили новые атаки украинских подразделений на купянском, краснолиманском и еиколаево-криворожском направлениях.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.