В Минобороны РФ показали работу артиллерии по замаскированным огневым позициям

Минобороны показало работу российской артиллерии по замаскированным огневым позициям. Получив координаты от разведки и операторов беспилотников, батарея выдвинулась на огневой рубеж и произвела несколько залпов. Стрельбу вели из самоходных гаубиц "Мста-С" осколочно-фугасными боеприпасами.

Ранее в военном ведомстве показали работу экипажей вертолетов Ка-52. В задачи армейской авиации входят сопровождение колонн, доставка десанта и военных грузов, а также поддержка с воздуха подразделений на земле. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.