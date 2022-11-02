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Политика

В Минобороны РФ показали работу артиллерии по замаскированным огневым позициям

В Минобороны РФ показали работу артиллерии по замаскированным огневым позициям

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Минобороны показало работу российской артиллерии по замаскированным огневым позициям. Получив координаты от разведки и операторов беспилотников, батарея выдвинулась на огневой рубеж и произвела несколько залпов. Стрельбу вели из самоходных гаубиц "Мста-С" осколочно-фугасными боеприпасами.

Ранее в военном ведомстве показали работу экипажей вертолетов Ка-52. В задачи армейской авиации входят сопровождение колонн, доставка десанта и военных грузов, а также поддержка с воздуха подразделений на земле. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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